Mara Venier e la frecciata a Mediaset, poi la proposta a Maria De Filippi

Questa stagione di Domenica In è stata un successo di ascolti: Mara Venier ha letteralmente dominato il pomeriggio domenicale. Questo lei lo sa, ma lo sa anche la direzione Rai che ovviamente le ha chiesto un rinnovo anche per la prossima stagione e infatti a Tv Blog che le dedica una lunga intervista ha spiegato che per farle abbandonare il programma "mi devono abbattere, per rispondere simpaticamente a chi sui social mi aveva consigliato di andare in pensione. Arriverà il momento, ma con il successo di quest’anno di Domenica in come facevo a dire a Stefano Coletta e all’ad che non l’avrei più fatta?". Insomma Zia Mara rimarrà a Domenica In fin tanto che il pubblico la apprezzerà e amerà.

La frecciata a Mediaset di Mara Venier e l'idea per Maria De Filippi

Parlando proprio del successo del programma domenicale ecco che Mara spiega: "Beh, quest’anno Mediaset ha caricato a pallettoni, mettendo in campo due corazzate come Amici e Verissimo e nonostante questo siamo cresciuti di quasi due punti rispetto agli anni precedenti. Sinceramente non me l’aspettavo un risultato cosi importante per Domenica in". Una stoccata neanche troppo velata all'azienda di Berlusconi.

E continuando a parlare di Mediaset ecco che si tocca il tema Maria De Filippi. Dal 2014 al 2017 ha condotto con De Filippi Tu si que vales, il talent su Canale 5, nel 2018 è poi tornata al timone di Domenica In, ma di quegli anni conserva un ricordo meraviglioso: "Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina Gregoretti mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme". E questa idea Mara ce l'ha: un programma in due serate una su Canale 5 e una su Rai1. "Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno", chissà se questa fusione avverrà mai, intanto la zia d'Italia ha lanciato l'idea.