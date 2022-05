Domenica In, l'annuncio di Mara Venier: "Ci sarò anche il prossimo anno" (e scoppia a piangere)

Mara Venier resta alla conduzione di Domenica In anche il prossimo anno. E' lei a rompere il silenzio - dopo tanti rumors su probabili sostitute o sostituti - e lo fa in diretta, durante un'intervista con Mika.

"Se io tornassi a condurre un programma che si chiama Domenica In, per il 14esimo anno, verrai a trovarmi?" chiede al cantante in collegamento, poi aggiunge: "Questa è la tredicesima edizione che faccio. Forse, se Dio vorrà, se mio marito vorrà, potrei esserci anche l'anno prossimo". Un annuncio ufficiale a poche puntate dalla fine di questa stagione, che porta Mara Venier ad essere la conduttrice con più edizioni di Domenica In sulle spalle. Tornando il prossimo anno, infatti, batte anche il record di Pippo Baudo e si consacra vera regina della domenica.

Le lacrime di Mara Venier

Le parole di Mara Venier colgono di sorpresa il pubblico in studio ma anche Mika, che si congratula con lei: "Quando ci sei te è una cosa diversa. Spieghiamo quello che tanti che fanno il nostro mestiere pensano. Quando chiami tu nessuno dice no. Dopo 13 edizioni di questo programma non posso dirti altro se non che come lo fai tu non lo fa nessuno". Mara Venier non trattiene le lacrime e a malapena riesce a parlare. "Dai energia" continua Mika, che parla a nome di tutti: "Hai un ascendente su di me ma si tanti che vengono a parlare con te. Non sei mai banale, usciamo dalle interviste con energia. Sei l'unica che ha questo potere, te lo dico sinceramente. Brava".