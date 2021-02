Mara Venier resta a 'Domenica In'? La conduttrice rompe il silenzio

"Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall'anno prossimo sono tutta tua". Così Mara Venier lo scorso ottobre, appena ripreso in mano il timone del suo gioiellino, aveva promesso al marito ma soprattutto a se stessa di voler dedicare più tempo alla famiglia. Adesso, però, le carte in tavola sembrano essere cambiate, con la conduttrice ancora indecisa sul suo futuro televisivo.

Trovare una degna sostituta (o sostituto), che mantenga il programma a certi livelli e assicuri gli stessi numeri, è certamente lo scoglio più difficile da affrontare, ma da parte sua anche dire addio a un programma che nel corso degli ultimi tre anni si è cucita perfettamente addosso non è semplice. "Sinceramente non ho ancora deciso cosa farò" ha dichiarato al settimanale Nuovo, aggiungendo però quanto le ha sempre consigliato il suo grande amico e mentore Renzo Arbore: "Lui è sempre stato convinto che un personaggio debba uscire all'apice del suo successo".

Dunque i tempi per lasciare sarebbero maturi, secondo Arbore, ma non secono il pubblico che continua a dimostrare alla zia Mara un affetto smisurato. E forse, nemmeno secondo lei. L'unica certezza è che non mollerà il piccolo schermo per il cinema, come ultimamente si era vociferato. Qualcuno, infatti, parlava di un suo ruolo in un film di Ferzan Ozpetek, ma questo la conduttrice lo ha smentito categoricamente: "Non lascerò la tv per il cinema. Questa voce è nata dalla mia amicizia con Ferzan Ozpetek, con il quale non ho nessun progetto in ballo".