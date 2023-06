Mara Venier saluta il pubblico e si emoziona: "Ultima puntata non facile, ma è difficile che mollo io"

"Ultima puntata non facile, ma è difficile che mollo io. Volevo stare qua con voi anche oggi": si congeda così un'emozionata Mara Venier nel finale di stagione di questa Domenica In segnata dalla commozione. Parole le sue che fanno riferimento al dolore per la scomparsa del genero Pier Francesco Forleo, ricordato all'inizio della trasmissione, ma che sembrano andare anche nella direzione di un ritorno a settembre sempre al timone del programma che Mauro Coruzzi ha definito Domenica-Mara proprio per ribadire il forte legame tra lo storico contenitore di Rai 1 e la sua conduttrice.

Tanti gli amici e colleghi che sono intervenuti con un videomessaggio per lei durante la messa in onda: Milly Carlucci, Renzo Arbore, Fiorello, Amadeus, Antonella Clerici e anche Francesca Fialdini che, nel lancio del suo Da noi... A ruota libera in onda subito dopo la diretta di Domenica In, ha mandato un forte abbraccio a lei alla figlia Elisabetta Ferracini per il loro lutto. "Grazie a nome a nome mio e nome di mia figlia", le parole della conduttrice che ha salutato il pubblico e anche tutta la squadra del programma: "Mai come quest'anno mi è stata vicino", ha concluso tra gli applausi.