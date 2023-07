Mara Venier torna a condurre Domenica In

Mara Venier non ha fatto la fine di Barbara D'Urso. La conduttrice veneziana di 72 anni, infatti, è stata riconfermata per la prossima edizione di Domenica In, lo show che conduce, ormai da 14 anni su Rai 1. Buone notizie per Zia Mara il cui rinnovo per il suo show domenicale era tutt'altro che scontato, soprattutto dopo la gaffe sulla tragedia di Giulia Tramontano. E se le voci di un suo ritorno in tv nelle domeniche di Rai 1 erano già arrivate, adesso la conferma è certa e all'Ansa, Venier, ha confidato che Domenica In, per lei, "c'è e ci sarà".

Una conferma definitiva che arriva dopo l'annuncio di Mediaset dell'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e rincuora i fan della presentatrice veneziana che ha conquistato, negli anni, il cuore di tutti con il suo carattere allegro, le sue storiche gaffe e quella risata contagiosa alla quale è impossibile resistere. E se c'è la conferma su Domenica In, arriva anche quella sul Premio Biagio Agnes che, giunto alla sua 15esima edizione, sarà condotto proprio da Mara Venier il prossimo 4 luglio 2023.

Mara Venier condurrà anche il Premio Biagio Agnes

Mara Venier torna a condurre il Premio Biagio Agnes su Rai 1 il prossimo 4 luglio 2023. Questo riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione prende il suo nome dallo storico direttore generale della Rai, Biagio Agnes e andrà in onda in seconda serata sul primo canale Rai con tanti ospiti del calbibro di Al Bano, Fausto Leali e Arisa.

A condurre la serata, in Piazza del Campidoglio a Roma, insieme a Mara Venier ci sarà anche Alberto Matano.

"Ogni volta essere richiamata a presentare il Premio Agnes - dice Venier - per me è quasi una medaglia, come se mi dicessero: 'brava, anche questa stagione hai fatto bene il tuo lavoro"".