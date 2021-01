Domenica In, Mara Venier mostra in diretta la foto di Lamberto Sposini: “Ci sta guardando”

Mara Venier inizia il nuovo anno ricordando l’amico di sempre, Lamberto Sposini. Durante la prima puntata del 2021 di “Domenica In”, la conduttrice ha mostrato al pubblico il messaggio che le è arrivato durante la diretta: anche lui, come tanti italiani, la sta guardando in tv.

In collegamento in quel momento con Mara Venier c’era la giornalista di Rai Tre Giovanna Botteri, per parlare del 2021 insieme a Paolo Fox, ospite in studio, con le sue previsioni per i segni zodiacali. A un certo punto, l’attenzione della conduttrice è stata catturata dal telefonino che teneva vicino a sé: quando ha visto il messaggio, lo ha voluto subito condividere.

“Mi è arrivata ora una foto di Lamberto Sposini, ci sta guardando. Un abbraccio a lui, anche noi lo abbracciamo. Lambertone mio”, ha esclamato Mara Venier.

Non è la prima volta che Mara Venier ricorda il collega de “La vita in diretta”. Lo aveva già fatto, molto commessa, durante una puntata sempre di “Domenica In” per i suoi 70 anni: una puntata speciale, in cui era stata intervistata da Carlo Conti, e aveva avuto parole molte tenere per Lamberto Sposini.