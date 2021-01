Mara Venier 'gelata' da Franco Nero in diretta: "Sto ancora aspettando il tuo invito"

Che Franco Nero non si sentisse particolarmente a suo agio durante le interviste lo ha fatto presente sin da subito, una volta messo piede nello studio di Domenica In. Ma poco dopo l'attore si è lasciato andare ad un siparietto con la padrona di casa Mara Venier che ha fatto subito il giro della rete.

Un colloquio confidenziale, quello tra la conduttrice e l'artista, che però è incappato in un retroscena inaspettato a proposito del matrimonio di lei con il produttore Nicola Carraro, sposato nel 2006 a Roma. "Se mi fai un’intervista io mi sento aggredito mi chiedi, chiedi. Non mi piace", ha esordito Nero. E Mara ha fatto di tutto per metterlo a suo agio: "Siamo stati tante volte a casa a chiacchierare". L'intervista è proseguita senza intoppi fino a quando non si è fatto riferimento alle nozze di Venier. "Sto ancora aspettando che tu mi inviti al tuo matrimonio", ha dichiarato a bruciapelo l’attore. "Ti ho invitato", ha replicato subito lei. Ma Franco ha rilanciato: "No, ti sei scordata, cara". "Non è vero". "Mi devi credere, non ho mai ricevuto un invito". La conclusione è della presentatrice: "Non è vero, anche ad altre persone l’invito non è arrivato. Poi ti dirò, adesso non posso dirlo pubblicamente. Mi sono fatta dei nemici".