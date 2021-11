Mara Venier piange Galeazzi: "Se ne va un fratello"

Mara Venier è distrutta per la morte di Giampiero Galeazzi, al quale era legata da una profonda amicizia. "Se ne va un pezzo della mia vita, un fratello", così ha ricordato con enorme commozione lo storico telecronista Rai, scomparso oggi a 75 anni.

Un legame importante il loro, nato nel '94 a Domenica In, quando 'Bisteccone' entrò a far parte della squadra, insieme a Giucas Casella, Don Mazzi e Stefano Masciarelli, mostrandosi in una veste decisamente inedita rispetto a quella del giornalista sportivo a cui era abituato il pubblico di Raiuno. E vincente, visto che restò nel programma fino al '99, anche se le ultime due edizioni per lui, senza l'amica Mara, non ebbero lo stesso sapore.

Proprio Mara Venier lo ospitò, sempre a Domenica In, nel dicembre 2018. Quella fu una delle sue ultime apparizioni televisive: la conduttrice lo intervistò, già visibilmente provato dalla malattia, e si commossero entrambi ricordando gli anni passati e la loro splendida amicizia.

Il post di Mara Venier per Giampiero Galeazzi