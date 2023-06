Mara Venier a rischio? Caos in Rai dopo le parole su Impagnatiello

Le scuse pubbliche di Mara Venier evidentemente non sono bastate, o almeno non in Rai, dove le parole che la conduttrice ha rivolto alla mamma di Alessandro Impagnatiello - durante l'ultima puntata di Domenica In - ancora rimbombano. "Sì signora, suo figlio è un mostro" ha detto la padrona di casa domenica scorsa, guardando dritta in camera, a rincarare la dose già molto amara di veleno che la madre dell'assassino di Giulia Tramontano ha dovuto ingoiare.

Un'uscita che per molti poteva e doveva risparmiarsi, fuori luogo e soprattutto priva di empatia nei confronti di un'altra vittima di questa terribile vicenda, la mamma dell'omicida. Parole dure e di condanna sono arrivate, a distanza di pochi giorni, dai vertici Rai.

Roberto Laganà, consigliere d'Amministrazione della tv pubblica, ha espresso pubblicamente il suo pensiero, invitando altri suoi colleghi a prendere provvedimenti. "Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti" ha scritto in un tweet, lanciando l'assist per decisioni importanti: "Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del Servizio Pubblico possono partire da qui".

Parole, queste di Laganà, che fanno intuire le acque agitate in cui avrebbe iniziato a navigare Mara Venier. La conduttrice è a rischio dopo questo passo falso? Il cambio ai vertici potrebbe essere fatale per il suo futuro, anche se per il momento nessuno dall'alto si è sbilanciato. Sui social però c'è già chi fa pronostici e avanza richieste sul "pensionamento" dela zia Mara: "Urge un cambio di conduzione e impostazione del programma - si legge - sempre gli stessi ospiti con filmati di vecchie domenica in della conduttrice", o ancora: "In passato è stata cacciata dalla Rai per molto meno. Stavolta che ha superato ogni limite della decenza probabilmente ce la ritroveremo a settembre per un'altra stagione di Domeica In, completamente snaturata perchè la 'signora' usa Rai1 per autocelebrasi. Che vergogna!".