Incidente per Mara Venier a Domenica In. La conduttrice è caduta durante la pubblicità e al rientro in studio, quando era il momento del gioco telefonico, c'era solo Pierpaolo Petrelli, che ha avvisato il pubblico dell'infortunio avvenuto dietro le quinte ed è andato avanti: "La zia Mara è scivolata e ha preso una distorsione, ma torna presto".

Mara Venier è rientrata poco dopo, visibilmente provata, ma le sue prime parole sono state di rassicurazione: "Sono caduta, ma sto bene. Voglio rassicurare soprattutto mio marito Nicola, che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una botta al piede, una storta, ho dato una botta in testa. Sono caduta di faccia. Non me la sento di continuare". Momenti di incertezza e imbarazzo in studio, finché la conduttrice non ci ripensa: "Andiamo avanti col programma. Se mi date uno sgabello vado avanti con l'intervista a Memo Remigi. Io non mollo, mi devono abbattere". E così ha fatto, seduta accanto a Pierpaolo, con la gamba sinistra distesa sulla sedia.

Evidentemente dolorante, Mara Venier non se l'è sentita però di arrivare fino alla fine e ha chiesto di chiudere prima la puntata. Il momento dedicato a Giuseppe Zeno è durato pochi minuti, durante il video la conduttrice ha lasciato lo studio e a salutare il pubblico è stato Petrelli.