Mara Venier lascia Domenica In: l'annuncio

"Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio". Così Mara Venier celebra il traguardo dei 70 anni che festeggerà il prossimo 20 ottobre ed annuncia che, proprio per dare più spazio alla famiglia, è pronta a lasciare 'Domenica In'.

Mara Venier lascia Domenica In

In un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', nel numero in edicola da domani, la presentatrice veneta ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera, per poi fare una promessa al marito Nicola Carraro, con cui fa coppia da vent'anni: "Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua".

Una decisione, quella di lasciare Domenica In, che arriva a due anni dal ritorno nello show: dopo un periodo trascorso in Mediaset, infatti, Mara è tornata in Rai portando al successo quella che è la sua trasmissione simbolo (e riuscendo a scansare il primato di ascolti di Barbara d'Urso, in onda su Canale 5 con il competitor 'Domenica Live'). E' al suo stile, verace e mai sopra le righe, che si deve il successo del format, segnato da interviste ad ospiti illustri del mondo dell'attualità e dello spettacolo.

La malattia del marito Nicola

Negli ultimi mesi Mara non ha nascosto la difficoltà di restare accanto al marito in concomitanza dei molti impegni professionali. Proprio qualche settimana fa, infatti, la conduttrice ha raccontato il dolore di dover andare in onda nonostante l'uomo fosse colpito da una grave polmonite. "Quanta paura che ho avuto - ha confessato - A fine novembre scorso, mentre era a Santo Domingo (dove la coppia ha una seconda casa, ndr), si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricoverare in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui… Luca Richeldi, primario di pneumologia del Gemelli, mi chiede di fargli vedere la sua radiografia. Una volta vista è stato categorico: “È grave”. Sono impazzita. Era venerdì, stavo registrando 'La porta dei sogni', la domenica dovevo essere in onda: non sapevo come fare. Mio figlio aveva deciso di partire al mio posto perché è legatissimo a Nicola. Per fortuna i farmaci hanno fatto effetto".