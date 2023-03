"Quella non friccica". Botta e risposta hot a Domenica In, tra Loretta Goggi e Mara Venier

Una intervista ad alto tasso di complicità quella andata in onda oggi a Domenica In tra Mara Venier e Loretta Goggi. Un feeling che ha portato la conduttrice e la sua ospite a scherzare anche in merito alla vita privata della seconda, single dalla scomparsa del marito Gianni Brezza. In cerca di presunti nuovi flirt, Mara ha incalzato Loretta: "Ti vedo bella friccicarella", le ha detto, sperando di avere scoop circa nuovi amori. Invano. "Quella non friccica", ha risposto Loretta diventando rossa. Poi si è resa conto della sfumatura erotica della risposta ed ha aggiunto "Madonna che cosa terribile che ho detto". Di fronte alla vita sentimentale 'piatta' di Loretta, Mara ha incalzato: "Che peccato". E le due sono scoppiate in una fragorosa risata.

In verità a rendere "friccicarella" Loretta sono i nuovi impegni professionali. In particolare Benedetta Primavera, il nuovo show di cui sarà alla conduzione a partire da venerdì 10 marzo 2023. Si tratta di una è la summa delle innumerevoli doti della showgirl: quattro imperdibili puntate che tratteranno ciascuna un tema diverso, passando liberamente da ieri a oggi attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti dalle preziose teche Rai. In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare tra emozione, chiacchiere, gioco, musica e divertimento programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi.