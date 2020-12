Mara Venier imbarazza Massimo Ranieri: "Non mi hai filato". Lui replica: "Ma se eri fidanzata"

Siparietto in diretta tra la conduttrice di Domenica In e il cantante. Oggetto del contendere, un 'flirt mancato'

Esilarante siparietto tra Mara Venier e Massimo Ranieri a Domenica In. In occasione della puntata del talk show in onda oggi pomeriggio, la conduttrice ha ricordato un 'flirt mancato' con il cantante, tanto da farlo imbarazzare in diretta.

Verace come solo lei sa essere, Mara ha ricordato un episodio del passato, insinuandosi nel racconto professionale e privato dell'artista napoletano, ospite della trasmissione per fare un bilancio del suo percorso. "Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta", ha dichiarato. Ranieri, rimasto spiazzato, non ha celato il disagio: "Non mettermi in imbarazzo. Tu all’epoca eri fidanzata. Vidi questa divina fanciulla accompagnata a quest’uomo". Risate in studio.