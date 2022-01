Domenica In, Renzo Arbore e la battuta hot a Mara Venier: "Maliziosa col clarinetto"

Siparietto hot a Domenica In. Durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, in cui Mara Venier ha ripercorso i momenti cult della storia della kermesse insieme ad alcuni dei suoi importanti protagonisti - da Al Bano a Bobby Solo e Fausto Leali -, si è parlato anche di Renzo Arbore e non poteva mancare 'Il clarinetto', canzone con cui si classificò al secondo posto a Sanremo '86.

Poco dopo alla conduttrice è arrivato un messaggio sul cellulare proprio da Arbore, suo storico ex compagno, che ha letto in diretta. "Renzo vi saluta e vi ringrazia tutti. Mi ha scritto che sono stata maliziosa a mettere il clarinetto. Ma no, sei tu ad essere malizioso" ha replicato la Venier con la sua consueta ironia, cogliendo al volo l'umorismo di Arbore. I due hanno avuto una lunga storia d'amore, finita nel '97, ma tra loro è sempre rimasto un legame di profondo affetto e di stima. Fu Arbore, ai tempi del loro amore, a spingere Mara Venier alla prima conduzione di Domenica In. "Ci siamo amati lasciandoci" ha detto la conduttrice tempo fa in un'intervista, ammettendo: "Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c'è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui".