Mara Venier ricorda Giulia Tramontano, poi parla alla madre di Impagnatiello: "Sì, suo figlio è un mostro"

Mara Venier ha deciso di iniziare la diretta di Domenica In nel ricordo di Giulia Tramontano, la donna uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno: "Siamo alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e il suo bambino Thiago".

"Giulia è stata uccisa - continua Mara -, è una storia che tutti noi abbiamo ascoltato che abbiamo seguito tutti... Agghiacciante, che ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, io vorrei mandare un abbraccio da parte mia, di Domenica In, a tutta la famiglia. Al papà, alla mamma, alla sorella; a quel papà e mamma che non potranno essere nonni di Thiago".

Poi si rivolge a Sabrina Paulis, madre di Alessandro Impagnatiello: "Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l'assassino. Signora lei ha fatto un'intervista in cui dice 'perdonatemi, vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro'. Sì, suo figlio è un mostro".