Mara Venier: "Ho avuto tanta paura ma ogni domenica ero in diretta"

La prima parte di Domenica In è dedicata all'informazione sulla pandemia, al tavolo si sono seduti questo pomeriggio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed il cantautore Nino d’Angelo che ha avuto il covid di recente e in collegamento era presente l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti.

Mara Venier ha coinvolto nel dialogo anche Nino D'Angelo che durante il primo lockdown ha sofferto moltissimo, ma la sofferenza l'ha portato a scrivere e così è nato il suo ultimo album: "Il poeta che non sa cantare". In quel momento Mara ha ricordato quel periodo oscuro, in cui tutta l'Italia, e non solo, è caduta nell'oblio: il conteggio dei positivi, dei morti, il terrore di uscire di casa, la lontananza da parenti e amici.

Ed ecco che la conduttrice, come spesso fa, è tornata donna e ha parlato, con gli occhi commossi, delle sue paure e di cosa hanno significato per lei quei giorni bui: