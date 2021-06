Mara Venier, le lacrime in diretta a Domenica In: "Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi"

Mara Venier è tornata nella sua casa di Domenica In. La conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un momento di commozione.

Venier nonostante non sia ancora tornata in salute al cento per cento, ha voluto comunque essere presente per la penultima puntata del programma pomeridiano di Rai1. Mentre però stava parlando è scoppiata a piangere in diretta, la band del programma ha accompagnato questo momento di fragilità ha iniziato a suonare Eh già, la canzone di Vasco Rossi (sigla delle ultime edizioni del programma).

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima. Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi".

In collegamento Maurizio Costanzo che ha cercato di far sorridere l'amica: "Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere".

Mara Venier rassicura i fan: ecco come sta

Su Instagram, venerdì, Mara ha parlato ai fan spiegando la sua situazione: