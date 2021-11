L'ultimo messaggio di Ivana Trump a Rossano Rubicondi: Mara Venier lo legge in diretta si commuove

Non ha trattenuto la commozione Mara Venier quando oggi ha voluto ricordare a Domenica In Rossano Rubicondi, ex modello ed amico scomparso venerdì scorso dopo una battaglia contro il cancro. Dopo aver ospitato i genitori di Rossano (con cui, va precisato, l'uomo aveva rapporti difficili), la conduttrice ha voluto leggere un messaggio che le è stato inviato in queste ore da Ivana Trump, l'ultimo. E' stata proprio Ivana, ex compagna di Rubicondi, ad organizzare i funerali a New York, e tramite Mara ha deciso di far sentire la sua voce in Italia.

Mara ha letto il messaggio ricevuto sul telefono da Ivana senza riuscire a trattenere le lacrime: "Cara Mara - ha esordito - Grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Voglio mandare un messaggio pieno di affetto ai suoi genitori. Mi sento molto fortunata per aver vissuto con lui vent'anni, vent'anni di amicizia e matrimonio. Anche noi abbiamo avuto la nostra parte di alti e bassi, come tutti, ma siamo sempre stai amici tanto da proteggerci l uno con l'altro".

E ancora: "Mi mancherà sua devozione, la sua eterna amicizia anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto. Riposa in pace mio Rossano, love Ivana".

Venier: "Ivana, Rossano ti era devoto. Litigava per te"

Parole di fronte alle quali Venier ha voluto confermare l'amore mostrato sempre da Ivano nei confronti della donna: "Lui ti era devoto - ha detto Mara ad Ivana guardando in camera - Ti adorava. Ti proteggeva immensamente, non permetteva a nessuno di darti fasticio. L'ho visto anche litigare per te".

500 rose rosse al funerale

Un amore rispetto a cui Ivana si è mostrata grata in vita e in morte, organizzando appunto i funerali a NY, dove Rossano viveva da tempo. Cinquecento rose rosse hanno circondato il feretro dell'uomo, scomparso a seguito di un melanoma che lo affliggeva diversi anni. Una malattia che ha provato a combattere con la chemioterapia e con la sua immensa voglia di vita.

"Tutto il mondo voleva bene a Rossano - ha sottolineato oggi Roberto Alessi, ospite di Mara - Raramente si trovava una persona così innamorata della vita. Ma lui riusciva a trasmettertelo questo amore. Anche in un momento di depressione, lui ti tirava su".