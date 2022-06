Domenica In, Mara Venier chiude in lacrime: "Smetterò solo quando il pubblico non mi seguirà più"

Si era promessa di non commuoversi, ma alla fine è stato inevitabile: al termine dell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier non ha potuto trattenere le lacrime quando si è trattato di salutare il pubblico e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al successo di questa strepitosa 13esima edizione del programma di Rai1 da lei condotta.

Dopo la dedica ad Alberto Matano e prima di congedarsi e dare appuntamento a settembre, la conduttrice ha voluto ricordare con affetto immenso Carmela, sua fidata collaboratrice scomparsa ad aprile scorso a causa del Covid. "Voglio ringraziare tutti, un ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domenica In è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore" ha esordito ricordando i momenti difficili trascorsi in diretta nonostante la paura della pandemia e le tensioni per la guerra. Poi il pensiero per Carmela: "Per 30 anni è stata la mia suggeritrice. Questo successo è anche per te, ovunque tu sia ci manchi" ha aggiunto commossa.

Mara Venier, la dedica al pubblico di Domenica In

Mara Venier tornerà a settembre con la nuova edizione di Domenica In. Lo aveva già assicurato, ma anche stavolta ci ha tenuto a ribadirlo, convinta che smetterà di fare tv solo quando il pubblico lo vorrà. "Grazie al pubblico, ché senza pubblico dove andiamo?" ha affermato: "E' vero, non sono giovanissima, ho una certa età. Qualcuno mi dice che sono vecchia quando vuole ferirmi. Mi dice: perché non te ne vai? Io credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, quando voi pubblico non seguirete più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione".

Poi un ringraziamento speciale al direttore di Rai1, Stefano Coletta, presente in studio e abbracciato con affetto. "Voglio ringraziare Stefano Coletta che più mi è stata vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. È un programma libero, siamo noi come redazione e autori che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente. Ringrazio il nostro capo progetto che è diventata come una sorella per me".