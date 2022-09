Mara Venier gela uno spettatore in diretta: "Scusi, stiamo lavorando"

Un momento di gelo a Domenica in, Mara Venier è spesso molto severa con i suoi ospiti o con gli spettatori. Vuole avere sempre tutto sotto controllo e quando qualcosa non va non c'è diretta che tiene, lei deve rimettere in riga chi non si sta comportando nel modo giusto. Oggi ne ha dato un esempio. Mara stava intervistando Claudio Santamaria e Francesca Barra, i due stavano parlando del loro amore, della loro famiglia allargata e di quel primo ballo inisieme quando lei aveva 11 anni e lui 16.

Proprio mentre stava parlando Francesca Barra che stava raccontando di come il legame con Claudio all'inizio sia stato molto criticato, la conduttrice la interrompe per sgridare una persona seduta tra il pubblico. Un'occhiata fulminante e con il tono di voce quasi pauroso ha escamato: "Scusi, scusi! Stiamo lavorando". Poi alcuni di silenzio, anche un po' imbarazzante e Barra è tornata a parlare.

Non è dato sapere cosa questa persona abbia fatto per infastidire così Venier, forse stava parlando ad alta voce, ma dalla tv non si è sentito alcun rumore.