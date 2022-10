Domenica In, Mara Venier: "Diffidata da Romina Power". Cos'è successo tra le due

Che cos'è successo tra Mara Venier e Romina Power? Se fino ad oggi l'ex moglie di Al Bano era tra gli ospiti più frequenti del salottino di Domenica In, oggi la conduttrice ha dichiarato in diretta di essere stata diffidata dalla cantante. La rivelazione è arrivata durante l'intervista a Loredana Lecciso, seconda moglie di Al Bano dopo Romina. Subito dopo la messa in onda di una clip sul primo incontro tra Lecciso e Al Bano, infatti, Loredana stava pronunciando il nome di Romina, quando è stata bloccata immediatamente da Mara: "Non dobbiamo nominare - l'ha interrotta - Non si nomina proprio, sennò ce querelano".

"Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome", ha proseguito Mara. Che ha poi proseguito: "Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara".

Cosa c'entra Silvia Toffanin?

Impossibile sapere se i toni di Mara sono ironici o velenosi, quel che è certo è che Romina, tradizionale ospite di Domenica In, due settimane fa è stata invece ospite della prima puntata di Verissimo, competitor di Venier condotto da Silvia Toffanin. A farlo notare su Twitter è il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia. In ques'ottica, viene da domandarsi se l'ospitata di Lecciso non sia una sorta di "vendetta" nei confronti di Romina. Quel che è certo è che Romina non ha piacere che si parli di lei in nella trasmissione Rai.

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

L'amica Romina va a Verissimo? A Domenica In arriva la "nemica" Lecciso. #domenicain — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 2, 2022

Fatto sta che, dopo questo inconveniente, l'intervista di Lecciso è proseguita, ricordando appunto i primi tempi di frequentazione tra Loredana e Al Bano. Prima però l'ospite ha tenuto a scusarsi con Venier. "Sono mortificata per questo - ha detto - Mi dispiace, non volevo arrecarti questo fastidio. Oggi però è il compleanno di mio papà e, senza togliere nulla a Romina, preferisco fare gli auguri a lui". "Glieli faccio anche io", ha risposto Mara.