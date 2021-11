Mara Venier svela quel dettaglio su Rubicondi: "I problemi c'erano, ma non di salute"

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato sbigottito il mondo dello spettacolo. L'ex modello, divenuto famoso per il matrimonio con Ivana Trump e la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2008 (due anni dopo Simona Ventura lo scelse come inviato del reality), è scomparso a 49 anni a causa di un melanoma. Sulla malattia però non ci sono informazioni ufficiali, se non quelle diffuse da Roberto Alessi, amico di Rubicondi.

Dopo l'omaggio di Simona Ventura, che lo ha ricordato con parole di grande affetto durante il suo programma, Citofonare Rai2, anche Mara Venier gli ha dedicato un pensiero a Domenica In, svelando un retroscena che fa spazio a più di qualche dubbio: "Era un mio caro amico - ha detto la conduttrice - Mai conosciuto una persona che amasse la via più di lui. I problemi c'erano, ma non di salute. Non l'ha detto a nessuno". Mara Venier ha poi aggiunto un altro doloroso dettaglio: "E' morto da solo a New York. E poi voglio cogliere l'occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump".

La lotta alla malattia

Da diversi anni lontano dalla tv, Rossano Rubicondi stava lottando contro un melanoma. In pochi sapevano della malattia, come ha raccontato Roberto Alessi: "Lo avevo incontrato un anno fa a una cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti. Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono. I suoi progetti erano stati fermati prima dalla pandemia, poi dalla malattia".