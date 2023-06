Mara Venier: "Chiedo scusa a Sabrina, la madre di Impagnatiello, se ho sbagliato"

Mara Venier ha iniziato la puntata odierna, 4 giugno, con il ricordo di Giulia Tramontano e del suo bambino Thiago. Poi però la conduttrice ha voluto rivolgersi direttamente a Sabrina Paulis, madre di Alessandro Impagnatiello, l'assassino. Le sue parole sono state considerate da molti troppo dure e critiche verso una mamma e una famiglia che sta soffrendo. Per questo motivo, poco prima della fine della trasmissione, Venier ha voluto fare alcune precisazioni.

"All'inizio ho voluto ricordare Giulia Tramontano, poi ho parlato della mamma dell'assassino, che ha confessato e che tutti definiscono mostro, non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Io ho visto la sua intervista drammatica, che ha fatto male anche a noi, straziante, credo che il dolore sia enorme. Quando io ho detto quelle parole, 'Sì, suo figlio è un mostro', io non volevo assolutamente mancarle di rispetto, io le chiedo scusa. Signora Sabrina lei è una vittima e sta affrontando un dolore immenso, a me vedere quell'intervista mi ha straziata dal dolore, perché posso capire cosa stia vivendo, se ho sbagliato all'inizio le chiedo scusa, voglio farle sapere che le siamo vicini perché il dolore è enorme".

"Mi hanno riferito che sono nate già molte polemiche e io volevo smorzarle subito, perché non mi appartengono", ha poi concluso la conduttrice.