Serena Autieri liquidata a Domenica In? Mara Venier sbotta: "Ora dico tutto, mi sono stufata"

"Ma per fare un'intervista con te devo venire alle due, quando inizi?", con queste parole ieri Serena Autieri ha spiazzato Mara Venier. L'attrice era stata invitata a Domenica In per presentare Rugantino, spettacolo teatrale che la vede protagonista nei prossimi giorni al Sistina di Roma, ma quelle parole a molti sono sembrate una frecciatina scoccata per una presunta intervista fissata e saltata all'ultimo.

La conduttrice, che ieri si era già spiegata con la sua ospite ("Non è questo, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente tutto. Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro"), promettendole di andare a vedere lo spettacolo e infine anche l'intervista tanto agognata, ha replicato oggi alle velenose voci che si sono rincorse per ore sui social. Mara Venier ha scritto in privato, su Instagram, a TvBlog per rispondere a un articolo che parlava di questa vicenda. Ecco la parte che la conduttrice, come precisa il sito, ha autorizzato a pubblicare: "Io sono qui con il mio capo autore Marco Luci: mai nessuna intervista è stata concordata con la signora Autieri. Lei mi ha telefonato, mi ha detto che debuttava con Rugantino e io carinamente le ho detto: 'Vuoi venire a fare un lancio?'. Lei: 'Si, vorrei venire a fare un lancio da te'. Quello era, un bel lancio. Sapevo già che con la guerra non avrei potuto dare più spazio; io sono stata stra-corretta con la signora e anche col marito. Ok?". E conclude piccata: "E' ora di ristabilire le cose come stanno, sinceramente...Io non rispondo mai, me ne frego. Mo' me so' stufata, non starò mai più zitta. Ora dico tutto. Buon lavoro e ciaone".