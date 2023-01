Imbarazzo a Domenica In: Mara Venier e la battuta piccante sul marito durante l'oroscopo di Paolo Fox

Mara Venier ha ospitato Paolo Fox per la sue previsioni su lavoro, amore e fortuna per l'anno 2023. L'astrologo era giunto quasi alla fine dei segni zodiacali e quindi ha parlato dell'Acquario, ovvero il segno del marito di Mara, Nicola Carraro. Paolo stava descrivendo il tipo di rapporto amoroso che gli acquari cercano. Un amore nato dall'amicizia, con poca passione perché a loro interessa altro.

Proprio in quel momento ecco che Mara, senza pensarci troppo, si lascia scappare questa frase: "Eh si con gli acquario niente sesso". Paolo Fox in evidente imbarazzo non ha potuto far altro se non ridere e anche Mara si è lasciata andare ad una grassa risata accompagnata da un giro a 360 gradi sulla sua sedia, come a volersi nascondere dalle telecamere.

Mara poi spiega che stava scherzando ovviamente, ma ormai tutti avevano ben assimilato la battuta sulla sua vita sessuale. Paolo Fox ha continuato la sua previsione sul segno zodiacale ed ha ripreso a parlare dell'amore spiegando come questa necessità di conoscenza spesso porti ad un appiattimento della relazione, che porta ad una mancanza di passione e di istinto animalesco e che quindi spesso i due amanti diventano più come due parenti. E di nuovo Mara di lascia scappare un commento che descrive la sua situazione amorosa: "Si diventa parenti... eh lo so".