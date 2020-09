Mara Venier e lo spinello con Renzo Arbore in spiaggia (non è andata benissimo)

Nel giorno del suo esordio con la nuova stagione di Domenica In, Mara Venier si confessa in una lunghissima intervista rilasciata ad Alessandro Ferrucci del Fatto Quotidiano. La conduttrice dice che non ha voglia di festeggiare i suoi primi 70 anni ("Zero voglia, non amo i compleanni, mi sale la malinconia") ma dice che la sua sarà "una bella età per una ragazza hippy" e un'eterna figlia dei fiori. E racconta un aneddoto condito da marijuana, spinelli e... Renzo Arbore.

"Della figlia dei fiori mi è rimasto tutto: la mentalità, il modo di vivere, il mio essere libera; alla base sono la stessa ragazza arrivata a Roma nel 1968", racconta Mara. "Immediatamente mi sono ritrovata in mezzo a un giro di persone alternative, surreali, artisti non solo nell’apparenza, e con una visione del mondo mai scontata". E poi una volta ha fatto fumare una canna a sua madre: "In quel contesto era normale, rispettavamo in pieno i colori di quell’arcobaleno mentale: quindi la chitarra, il fuoco, noi attorno e lo spinello che girava. Quando arrivò a mia madre la guardai e con molta calma la invitai a non rompere il rito, “altrimenti si offendono. Ogni volta che tornava a Roma per trovarmi, mi chiedeva di rivedere quegli amici così simpatici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso però le canne non rientrano più nel suo stile di vita: "No, mi bevo un bel bicchiere di vino. (ride con gli occhi)". Poi arriva l'aneddoto: "Un viaggio in Giamaica con Renzo Arbore, Roberto D’Agostino e la sua compagna di allora: lì anche a colazione sentivi nell’aria delle folate di marijuana. Ovunque. Così per Capodanno io e Roberto decidiamo di acquistare dell’erba da fumare a mezzanotte sulla spiaggia". Ma le cose non vanno lisce: "A chi diamo il bottino? Ad Arbore, che lo inserisce nel taschino della sua camicia hawaiana: al momento del brindisi guardiamo Renzo, e lui ci risponde: “Mi dispiace, ho perso tutto, mi è caduta la bustina”. Lo volevamo picchiare, lo abbiamo massacrato. (Ci pensa)Da allora ho il sospetto che abbia buttato la marijuana, perché era terrorizzato, non voleva assolutamente".