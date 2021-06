Mara Venier sta male, salta Domenica In: "Ho una paresi totale alla faccia, non dormo e ho attacchi di panico"

Domenica scorsa è riuscita ad andare in onda, ma la situazione di Mara Venier sembra essere peggiorata, motivo per cui non sarà al timone di 'Domenica In' nelle prossime settimane. "Proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi" ha detto al Corriere, raccontando l'incubo che sta vivendo dopo l'intervento ai denti che le ha lesionato un nervo: "Le mie giornate sono terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno".

La conduttrice ha una paresi totale a tutta la faccia: "Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia per aggiustarlo - ha spiegato - Il chirurgo spera davvero di non dover intervenire". Ci vorranno comunque diversi mesi prima di capire se ci sarà bisogno di una nuova operazione, intanto lei è disperata: "Ne ho passate tante ma questa volta faccio fatica a riprendermi". Vicino a lei il marito Nicola Carraro e i figli, ma è un momento talmente tanto delicato e personale che ha fatto sapere: "Ho bisogno di stare sola. Riesco solo a stare coi medici. Il dottor Valentini e la sua équipe sono unici, riescono a sostenermi. Sentono che è vicino il crollo psicologico".

Un intervento andato male

Mara Venier aveva già spiegato nei giorni scorsi quanto accaduto. Dopo 8 ore di intervento per un impianto ai denti, ha perso sensibilità al viso e si è rivolta a un chirurgo maxillofacciale, il quale, venerdì scorso, l'ha operata d'urgenza per rimuoverle l'impianto che aveva lesionato il nervo. Il problema, ha fatto sapere la conduttrice, "è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni". La Venier ha già dato mandato al suo avvocato per ricorrere alle vie legali nei confronti del dentista che l'ha operata: "Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare".