Mara Venier via dalla Rai? La frecciata in diretta a Domenica In

Mara Venier, la regina della domenica in Rai, la Zia d'Italia, ha lanciato una provocazione molto forte oggi, 4 giugno, durante la diretta di Domenica In. Venier ha condotto ben 14 edizioni dell programma pomeridiano di Rai 1 e con grande orgoglio la presentatrice entra nelle case degli italiani ogni domenica.

Parlando con Teo Teocoli, che è stato uno dei suoi ospiti, la conduttrice ha lanciato una frecciata alla nuova dirigenza Rai, e al Governo, che forse non tutti hanno colto. Teocoli ha scherzato su quante altre volte potrebbe essere ospite di Domenica In il prossimo anno, almeno 20 ha dichiarato e poi ha aggiunto: "Aspettiamo la prossima stagione per decidere, e tu ci sarai!". "Eh no, questo non lo so" ha risposto con voce sconsolata Venier. "Eh ma te lo dico io: certo che ci sarai!", ha replicato Teo Teocoli e infine Mara ha chiosato: "Vedremo, se ci sono ti inviterò". Chissà quindi se la Zia Mara verrà confermata o meno, la prossima domenica sarà l'ultimo appuntamento della stagione e forse in quell'occasione darà una risposta certa.