Mara Venier rompe il silenzio sul ritorno a Domenica In: "Squadra vincente non si cambia"

Mara Venier condurrà la prossima stagione di Domenica In. L'ultima puntata del programma della domenica di Rai 1 era stata particolarmente emozionante per la conduttrice che aveva anche affermato di non sapere se ci sarebbe stata per la prossima stagione.

Oggi, 20 giugno, è arrivata la conferma. A Super Guida tv Venier ha rivelato che sì ci sarà sempre lei a guidare il programma, ma prima ha fatto un bilancio dell'anno televisivo appena concluso: "Siamo andati anche meglio dello scorso anno. Negli ultimi cinque anni il programma è cresciuto tantissimo. Non capisco molto di ascolti ma so che pur avendo una concorrenza forte come quella di Maria De Filippi con Amici il risultato ottenuto è stato straordinario. Non posso che essere contenta".

Mara ha spiegato di essere "molto stanca" e che ha bisogno di riposarsi. Poi parla dei progetti per il prossimo anno: "Domenica In ci sarà. Ora inizierò a lavorare con il mio gruppo di lavoro che sarà sempre lo stesso perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà anche il nuovo direttore Angelo Mellone con cui ho avuto degli incontri calorosi. Non ci ho ancora messo la testa sopra in quanto ho finito da poco questa edizione".