Maradona: sabato 28 novembre uno speciale in prima serata Rai1

Il numero uno al mondo sul campo da calcio, ma anche davanti alle telecamere Diego Armando Maradona faceva la sua figura. Divertente e generoso in ogni programma televisivo di cui era ospite, il campione argentino ha partecipato spesso a trasmissioni in Italia. Con una carrellata delle sue partecipazioni più belle, Rai1 omaggia il Pibe de Oro, morto mercoledì 25 novembre, poche settimane dopo il suo 60esimo compleanno. Lo speciale andrà in onda sabato 28 novembre in prima serata.

Lo speciale su Maradona in prima serata Rai1

Lo ha annunciato il direttore di Rai1 Stefano Coletta a margine della conferenza stampa di The Voice Senior: "Abbiamo deciso di dedicare a Maradona la prima serata di sabato su Rai1, attraverso tutti i repertori che lo hanno visto protagonista non solo in chiave sportiva ma in chiave dell'intrattenimento. Rivedremo la sua storia attraverso tantissime partecipazioni: 'Carramba che sorpresa', 'Il treno dei desideri', 'Ballando con le stelle'. Rivedremo Maradona solo attraverso un lavoro di immagini che hanno fatto grande una biografia come la sua".