L'incredibile casa di Marcel Jacobs: il campione olimpico apre le porte a MTV Cribs Italia

Campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, Marcell Jacobs è l’orgoglio italiano delle ultime olimpiadi. MTV Cribs Italia, lo show che ci fa conoscere più da vicino le case dei VIP italiani, dedica l’episodio di stasera alla sua dimora romana, piena di ricordi, chicche e curiosità sull’uomo dei record. L’appuntamento è oggi in prima serata su MTV alle 21:00.

MTV Cribs Italia: anticipazioni nuova puntata

Marcell Jacobs aprirà le porte di casa sua alla crew di MTV; accanto a lui Nicole Daza, modella e influencer di origini ecuadoregne con cui ha una relazione da quasi quattro anni. Insieme, i proprietari di casa ci condurranno alla scoperta delle loro passioni, dei loro vizi e dei loro spazi. Vedremo così le medaglie di Tokyo di Marcell (con cui ha passato intere notti dopo la vittoria!), i pezzi di pista su cui ha corso e dei quadri celebrativi del suo successo, ma anche la sua incredibile collezione di scarpe Nike, con ogni sorta di modello e colore. Nicole ci farà invece vedere il suo armadio e i suoi capi d’abbigliamento preferiti. Come al solito, entrare in casa delle celebrities permetterà anche di capire di più sulla loro vita, la routine e le abitudini; dalla dieta ferrea del campione italiano fino al giardino per i bambini, insomma, non mancheranno le sorprese.

MTV Cribs Italia: protagonisti della nuova stagione

Anche per questa seconda stagione saranno tantissimi gli ospiti di MTV Cribs. Dal mondo dei social conosceremo Veronica Ferraro, Ludovica Pagani con Elettra Lamborghini, Nina Rima, Ambra Cotti con Elisa Maino, Andrea Damante e Elisa Visari. Dal mondo dello sport vedremo la casa di Antonio Cassano e di sua moglie Carolina Marcialis, dal mondo della musica quella di Baby K.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 23 febbraio)

MTV Cribs è in onda stasera su MTV (canale Sky 131) alle 21:00. Sui profili social ufficiali di MTV Italia ci sarà inoltre uno spin-off esclusivo con una “caccia al tesoro”.