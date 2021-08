Marcell Jacobs apre all'ipotesi Ballando con le Stelle: "Lo farò quando sarà il momento, ma..."

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora lontana, partendo il prossimo 16 ottobre, ma Milly Carlucci è chiaramente da tempo impegnata nella costruzione del nuovo cast.

Tra i sogni della conduttrice, visti i precedenti "olimpici" tra i ballerini, spicca Marcell Jacobs, uomo più veloce del mondo, due volte medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Primo nei 100 metri, primo con la staffetta dei 4X100. Una duplice e memorabile impresa che ha visto schizzare in alto la popolarità dell'atleta italiano, corteggiato dalla Rai. Ebbene Marcell ha rotto gli indugi, confessando che prenderebbe parte al programma di punta del sabato sera di Rai1.

Le parole di Marcell

“Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente", ha confessato Jacobs a NuovoTv. "Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”. Un portone apparentemente chiuso a doppia mandata da parte di Marcell, se non fosse che Jacobs abbia poi indicato la strada da seguire: "Quando sarà il momento farò il ballerino per una notte”.

Le parole della compagna

D'altronde anche Nicole Daza, compagna dell'atleta, a inizio agosto aveva pronosticato il futuro sbarco di Marcell a Ballando con le Stelle: "Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque". Milly Carlucci, ovviamente, ringrazia.