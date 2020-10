Marco Baldini fa una battutaccia su Tiziano Ferro a 'La vita in diretta': Matano lo gela

Non si può scherzare su tutto. O meglio, bisognerebbe saperlo fare. E Marco Baldini ha dato prova di non riuscirci sempre benissimo. Ospite a 'La vita in diretta', giovedì pomeriggio, lo speaker ha fatto una battuta su Tiziano Ferro che di simpatico, obiettivamente, aveva ben poco.

Riferendosi alle recenti dichiarazioni del cantante di Latina, che ha rivelato di aver avuto problemi di alcolismo, Baldini ha detto: "Adesso capisco cosa voleva dire con Rosso Relativo (il titolo di una sua famosa canzone, ndr)". Una freddura che ha spiazzato Alberto Matano. Incredulo, il padrone di casa lo ha gelato: "Non ho colto, non l'ho capita", costringendo l'ospite a un imbarazzato dietrofront. "Anche io ho avuto una dipendenza - si è difeso Marco Balbini - ne sono uscito e capisco quello che ha passato". Sipario (senza applausi, tantomeno risate).

Tiziano Ferro: "Ero un alcolista"

Nel documentario dedicato alla sua vita - dal titolo 'Ferro', disponibile dal 6 novembre su Amazon Prime - Tiziano Ferro ha confessato di aver avuto problemi di alcolismo. "Bevevo quasi sempre da solo - ha dichiarato - l'alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Ero un alcolista". Nel docufilm il cantante di Latina si mette a nudo tra vita privata e carriera, mostrando i suoi lati più fragili e facendo luce su un inedito backstage.