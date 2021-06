Marco Berry, da iena ad astronauta: "Mi alleno per essere il primo civile a volare in orbita"

Il conduttore lancia il progetto 'Yes. It’s Possible': "L'obiettivo? Dimostrare ai giovani che vale la pena combattere per i propri sogni"

Marco Berry, ex Iena, comico, attore, mago, classe 1963, ha un sogno preciso: volare in orbita. Come tanti, direte voi. Ma la differenza tra Marco Berry e gli altri è che lui oltre a sognare, lo sta facendo davvero. Il volto noto di Mediaset si sta allenando duramente per raggiungere un obiettivo: essere il primo civile a volare nello spazio. Il progetto, "Yes. It’s Possible", nasce lo scorso gennaio durante il lockdown e più che una scommessa col destino, sembra una promessa col destino. Una testimonianza di speranza per tutti coloro che in questi lunghi mesi di pandemia hanno dovuto affrontare i compromessi di una realtà ferma, senza prospettive. Un solo monito: non restate coi piedi per terra.

Parliamo di "Yes. It's possible! Com'è nato questo progetto?

"Mi trovavo a scuola, a uno degli incontri cui partecipo per portare ai ragazzi il racconto della mia esperienza di vita e uno di loro, più scettico degli altri sul futuro, mi ha detto di non credere più nei sogni. È stato lì che è scattato un click nel mio cervello. Se non dimostriamo noi adulti ai giovani che vale la pena combattere per i propri sogni chi lo farà?".

Come ci si prepara ad un viaggio spaziale?

"Con molta palestra, una dieta sana e un team di preparatori che mi stanno accompagnando in questa impresa e che ho la fortuna di poter chiamare amici. Insieme stiamo affrontando la preparazione psicologica e fisica e le esercitazioni previste dai protocolli: lanciarsi con un paracadute, pilotare un aereo, resistere alla forza centrifuga, sperimentare un volo a zero gravità, fare test di addestramento sott’acqua. Giugno è un mese particolarmente importante dedicato al primo volo in solitaria: resterò nelle grotte di Fracassi per due giorni, per affrontare la sopravvivenza in condizioni estreme\ e a fine mese il salto con il paracadute".

Come ha reagito la sua famiglia a questa idea?

"All’inizio le mie figlie pensavano fossi pazzo". Sorride Berry: "ora però anche loro fanno il tifo per me. Spero siano orgogliose. Quello che vorrei trasmettere loro è la consapevolezza che nulla è possibile senza fatica, ma se hai davvero un obiettivo e lavori duro con un team di cui ti fidi, niente è impossibile. Credere nei propri sogni è lo strumento migliore che abbiamo per cambiare la realtà che ci circonda".

Quando è previsto il lancio in orbita?

"Spero tra il 2022 e il 2023. Prima però dovrò convincere e incuriosire almeno una delle cinque persone al mondo che hanno il potere di farmi volare: Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, Xi Jinping, Vladimir Putin. Non sarà facile, ma sto curando la preparazione psicologica e linguistica che servirà per affrontarli e gestire i pochi minuti che, spero, mi dedicheranno".

Come pensa di convincerli?

"Detta così, può sembrare una boutade. Ma non voglio essere un semplice turista spaziale. Yes. It’s Possible è anche l’occasione per centinaia di ricercatori italiani che vogliono far arrivare i propri esperimenti in orbita. Mi presenterò ai ‘Grandi’ dello spazio con in dote alcuni progetti di ricerca aerospaziale innovativa che spero li convincano. Da ottobre inizierà ‘I want you’ una campagna per arrivare a Musk e agli altri: come primo viaggio potrei raggiungere la Stazione spaziale internazionale. Ma se dovessero propormi di partecipare al primo volo su Marte non mi tirerei certo indietro".