Marco Liorni choc: "Mia figlia molestata"

Un conduttore garbato e un padre attento e premuroso. Marco Liorni si è raccontato a Oggi è un altro giorno, dagli esordi fino al suo lato più privato. Papà di Niccolò - nato dal suo primo matrimonio - Viola ed Emma, per loro è sempre molto presente e non nasconde le preoccupazioni che possono nascere con dei ragazzi della loro età.

A questo proposito, il conduttore ha raccontato un episodio molto spiacevole accaduto ad Emma, la figlia di 17 anni. Un uomo l'ha importunata per strada, sotto casa loro: "Ci sono questi un po' laidi, che per strada dicono qualcosa alle ragazzine. Una volta sono sceso giù di corsa per dirgliene quattro, purtroppo o per fortuna non sono riuscito a prenderlo. Le aveva detto una cosa orrenda, l'aveva scossa". Liorni si è trovato in una situazione davvero antipatica, ma soprattutto brutta per sua figlia: "Non so se si è sentita rassicurata dal mio intervento - ha spiegato -. Sicuramente si è sentita rassicurata dall'averle parlato molto. Lei aveva bisogno di capire che fanno questi adulti, che per strada ti dicono queste cose. E' stato un momento traumatico per lei, però le è servito, è anche un po' un vaccino".

"Sono un monogamo"

Impeccabile anche come compagno, Marco Liorni ha rivelato di essere sempre stato molto coerente e saldo nei rapporti, fin da giovanissimo: "Alle medie ero pazzo di una bambina, ma lei aveva un fidanzato più grande. Una volta li ho anche pedinati, non ricordo perché, forse per sapere dove abitava lei. Io avevo dodici anni e lei è stata la mia più grande infatuazione. Il mio primo bacio l'ho dato a Daniela, poi a Cristina la mia prima moglie. Sono un monogamo".