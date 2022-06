L'omaggio di Marco Liorni a Reazione a Catena per la concorrente morta

Si aprirà nel ricordo di Lucia Menghini la nuova edizione di Reazione a Catena. Nella prima puntata, in onda lunedì 6 giugno alle 18.45 su Rai1, Marco Liorni omaggerà la concorrente delle Pignolette, morta lo scorso aprile in un incidente stradale in Giordania, dove si trovava in vacanza.

Il conduttore lo ha fatto sapere sulle pagine di DiPiùTv parlando di questa nuova stagione dell'amatissimo quiz show, che andrà avanti fino al 30 ottobre. Liorni aveva dedicato a Lucia un post appena saputo della tragedia: "Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena - aveva scritto - con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene".

La morte di Lucia Menghini

Lucia Menghini, tirocinante anestesista di Foligno, aveva 31 anni. Si trovava in vacanza in Giordania con le amiche, ad aprile, quando è morta. Le tre ragazze erano a bordo di un'auto noleggiata sul posto, quando un furgone le ha travolte. Un incidente fatale per lei, mentre le altre due amiche si sono salvate.