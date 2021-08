Reazione a Catena, Sara Vanni vittima di omofobia: interviene Marco Liorni

Nel pomeriggio di ieri l'insegnante e concorrente nel game show di Rai Uno ha annunciato querela contro chi l'ha offesa via social a causa del suo orientamento sessuale

Marco Liorni si schiera in difesa di Sara Vanni, la campionessa del game show Reazione a Catena che in queste ore ha annunciato di sporgere querela per le offese ricevute sui social a causa del suo orientamente sessuale. Attraverso un post pubblicato su Instagram nel primo pomeriggio, il presentatore della trasmissione preserale di Rai Uno decide di condannare ciò che la "sua" concorrente si è ritrovata a subire.

"Un abbraccio anche pubblico alla ‘nostra’ Sara - scrive Liorni - Fa bene a querelare. Chi insulta, ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la testa). Semplice". Proprio ieri Vanni, insegnante e protagonista del programma nel team delle Sibille, ha comunicato che ricorrerà alle vie legali: "Sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la legge Zan fosse stata approvata, avrebbe costituito un'aggravante".