C'è Posta per Te: Marco riabbraccia la madre, vittima di violenza, dopo anni. Il video

(Nel video in alto, la storia di Carla a C'è Posta per Te)

Un abbraccio arrivato dopo due anni di lontananza. E' quello tra Marco e la mamma, vittima di violenza domestica quando lui era ancora piccolo e, per questo, costretta a lasciare la casa in cui la famiglia viveva col papà. La donna arriva in studio a C'è Posta per Te con la figlia maggiore per chiedere al giovane di riappacificarsi. E ci riesce. Sì perché in questi anni il ragazzo non aveva perdonato alla donna la sua scelta di essersene andata di casa: quando lei è scappata a Napoli, infatti, il bambino ha deciso di rimanere a Pescara con i nonni.

Un ricongiungimento a cui si arriva dopo circa una mezz'oretta di "esortazione" da parte di Maria De Filippi, conduttrice del dating show, nei confronti del giovane, qui con la moglie Carmen da cui, nel frattempo, ha avuto due figlie.

A prendere la parola per prima, è la sorella di Marco: "Sai quanto abbiamo sofferto insieme, quanto è stata difficile la nostra infanzia, ma ci siamo sempre dati forza. Sei la mia vita, ma io voglio bene anche a mamma e vederla soffrire mi fa stare male. Cerchiamo di riconciliare la nostra famiglia, non ce la faccio più". A questo punto interviene la mamma: "La vita per me non è stata facile, mi ha distrutto psicologicamente e fisicamente - dice al ragazzo - ti chiedo scusa se hai sofferto, ma apri questa busta".

Dopo parecchie esitazioni, il ragazzo apre la busta e la famiglia si ricongiunge finalmente.