Fiorello, frecciata inaspettata a Marco Mengoni: "Lo invitiamo da un anno, ma..."

Venerdì 9 giugno si conclude la prima stagione di Viva Rai2, lo show mattutino con cui Fiorello ha innovato totalmente il palinsesto del secondo canale con un successo eccezionale. Da Emma Marrone ad Antonello Venditti, da Claudio Baglioni ad Annalisa, tantissimi sono i personaggi dello spettacolo che in questi mesi si sono presentati come ospiti del programma trasmesso in diretta tv da via Asiago a Roma a partire dalle 7.15. Tra tutti, però, un nome particolarmente noto è risultato assente dall'elenco che in questi mesi ha allietato le mattine degli italiani, quello di Marco Mengoni, cantante acclamato anche per via della sua vittoria all'ultimo Festival di Sanremo.

Adesso che manca davvero poco alla fine della trasmissione, qualcuno ha sollevato la domanda schietta e diretta: "Possibile che Marco Mengoni non abbia accettato un invito di Fiorello a Viva Rai2? E per quale motivo poi? Dai, diteci se ci sarà o se a questo punto dobbiamo rinunciarci" ha scritto un utente su Twitter che si è vista arrivare la risposta dello stesso showman. "Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo", ha replicato il conduttore che proprio con il cantante ha avuto un ironico scambio a distanza a Stasera c'è Cattelan lo scorso febbraio.