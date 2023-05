Marco Predolin lascia la tv: "L'Isola dei Famosi è stata la mia ultima esperienza"

Marco Predolin ha lasciato l'Isola dei Famosi il 3 maggio scorso, dopo appena due settimane dall'inizio del reality. Della sua breve esperienza di naufrago l'ex conduttore 72enne ha deciso di parlare nel corso di un'intervista al settimanale Novella 2000, tornando sui motivi che hanno determinato l'uscita di scena dal programma, ma anche su quelli che lo spingono adesso a dire basta con la tv in generale.

"Ho 72 anni, per godermi appieno l'Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo" ha detto l'ex naufrago che da tempo è titolare di un ristorante a cui intende dedicare tutte le sue energie. L'intenzione, dunque, è quella di concludere le sue apparizioni televisive proprio con questo reality: "L'Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi", ha aggiunto: "Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto".

Marco Predolin commenta l'Isola dei Famosi

Marco Predolin ha espresso un commento sulla sua esperienza nel reality e detto la sua sui compagni di avventura. Diverse le critiche mosse, a partire da quelle verso Corinne Cléry da cui si è sentito ingiustamente votato durante la nomination ("Ci conosciamo da 30 anni, ma al di là di questo tra colleghi non ci si dovrebbe infliggere colpi bassi") fino a Fiore Argento ("Avendomi votato ingiustamente non arriva alla sufficienza", il suo commento) e Helena Prestes, quest'ultima ritenuta troppo desiderosa di attenzione. In suoi complimenti, invece, sono andati ad Alessandro Cecchi Paone in quanto professionista, ma non altrettanto positivo è stato il suo parere per la decisione di raccontare in tv il proprio amore per Simone Antolini: "Dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni, come se debbano a ogni costo dimostrare qualcosa. Il mondo è pieno di coppie omo ed eterosessuali, non c'è bisogno di porre sottolineature".