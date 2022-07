Mare fuori 3: quando inizia, trama, cast, puntate e anticipazioni

Mare fuori è una serie di Rai 2 che nel corso del tempo si è guadagnata la fama di culto. Storie di gioventù rubata, ragazzi dai complessi caratteri alle prese con riscatti e seconde possibilità. Nel corso della terza stagione, in onda nel 2023, sarà dedicato ampio spazio agli affari di cuore di questi giovani protagonisti. Leggiamo qualcosa in più di ciò che vedremo.

Quando inizia Mare fuori 3

Anche se non ha una data d’inizio già stabilita, la Rai ha inserito il titolo nei palinsesti ufficiali della stagione 2022-2023. La terza stagione di Mare fuori andrà quasi certamente in onda nel corso della prima metà del 2023.

Puntate

La terza stagione di Mare fuori continuerà sulla falsariga delle precedenti due. Ancora una volta la stagione sarà composta da 6 puntate, ognuna delle quali contenente due episodi (per un totale di 12).

Trama e anticipazioni

Il tema portante della terza stagione di Mare fuori è come di consueto l’adolescenza in tutte le sue sfaccettature. Oltre a indagare sulle più disparate problematiche dell'età, la prossima stagione della serie di Rai 2 dedica in particolar modo ampio spazio alla scoperta dell'amore da parte di questi giovani. Anche se i dettagli della trama non sono stati ancora resi noti, si racconteranno i sentimenti di questi adolescenti, la voglia che hanno di abbandonare il nucleo familiare di provenienza per trovare una propria strada, le passioni e i sentimenti, le sensazioni ancora semi-sconosciute. I detenuti affronteranno limiti e capacità dell'amare e del venire a loro volta amati da una controparte.

Cast, regista, produzione

Diretta da Ivan Silvestrini, la terza stagione di Mare fuori vede un nutrito cast capeggiato ancora una volta da Carolina Crescentini, nei panni di Paola Vinci. Il cast è per il resto così composto: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Artem, Domenico Cuomo, Serena De Ferrari, Nicolò Galasso, Kyshan Clare Wilson, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati. Scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, la serie è una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

Dove vedere Mare fuori 3

La terza stagione di Mare fuori andrà onda in prima tv assoluta su Rai 2. Gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.