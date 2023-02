Mare fuori 3, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni della prima puntata

Al via oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, su Rai 2 la terza stagione di “Mare fuori”. La serie è diventata negli anni un fenomeno di culto, grazie anche all’acquisizione delle precedenti annate da parte di Netflix. Le nuove puntate non deludono e mettono al centro dell’azione molti personaggi, che si muovono in trame tese ed emozionanti.

Mare fuori 3, anticipazioni del 15 febbraio 2023

Il primo episodio della terza stagione di "Mare fuori" ha come titolo "L’odio necessario" e vede Rosa Ricci farsi arrestare di proposito: il suo intento è quello di vendicare la sua famiglia, padre e fratelli, attaccati dai Di Salvo. La ragazza punta a Carmine, con l'obiettivo di veder piangere sua madre, grande nemica dei Ricci. Cardiotrap è turbato per aver ucciso Fabio, reo di aver fatto del male a Gemma, mentre Edoardo viene portato a Poggioreale. Per Paola è intanto tempo di riflettere sulla sua relazione con Massimo.

L'episodio successivo ha come titolo "Il richiamo del sangue" e vede Carmine minacciato da Rosa, assetata di vendetta; in più Mimmo riceve un incarico da Donna Wanda. Cardiotrap e Gemma hanno un confronto molto acceso, mentre Latifah, nonostante i tentativi di Beppe di farla ragionare e i consigli di Pino, sembra non voler fare pace con la madre. Prima di essere portato a Poggioreale Edoardo ha qualcosa da proporre a Carmela. Filippo è nel frattempo in fuga con Naditza.

Mare fuori 3: il cast

Il cast della terza stagione (e relativi personaggi) di "Mare fuori" è così composto: Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), Edoardo Conte (Matteo Paolillo), Pino ‘o Pazzo (Artem), Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo), Tano ‘o Pirucchio (Nicolò Galasso), Milos (Antonio D’Aquino), Mimmo (Alessandro Orfei), Naditza (Valentina Romani), Viola (Serena Ferrari), Silvia (Clotilde Esposito), Gemma (Serena Codato), Kubra (Kyshan Wilson), Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Sofia Durante (Lucrezia Guidone), Beppe (Vincenzo Ferrera), Liz (Anna Ammirati), Lino (Antonio De Matteo), Gennaro (Agostino Chiummariello), Latifah (Liliana Mele).

Dove vederlo in tv e in streaming (15 febbraio 2023)

La prima puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 15 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.