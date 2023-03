Mare fuori 3, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

In onda oggi, mercoledì 8 marzo 2023, dalle 21.25 su Rai 2, la quarta puntata stagionale di “Mare fuori” segna l’addio di Paola, sostituita da Sofia come direttrice dell’Ipm. Mentre Filippo e Nadzita sono ancora in fuga, i Ricci e i Di Salvo potrebbero sancire una tregua. Nel frattempo Edoardo sposa Carmela, anche se nel suo cuore Teresa ha un posto speciale.

Mare fuori 3, anticipazioni dell’8 marzo 2023

Il primo episodio della serata, dal titolo " Per nascere bisogna morire". Il drammatico finale della scorsa puntata ha segnato l’umore di vari personaggi e nell’aria c’è preoccupazione per quello che potrebbe essere il destino dei ragazzi dell’istituto. Nonostante sia arrivato da poco tempo, Diego ha puntato fin dal principio Kubra, mettendo in allerta Pino. Naditza e Filippo continuano la loro fuga, incontrando sul proprio cammino diverse difficoltà. Attraverso una serie di flashback veniamo a conoscenza di alcuni particolari riguardanti Sofia. Nel frattempo Paola non riesce a mantenere la custodia della piccola Futura, che viene affidata a Wanda. Dato che Rosa è stata decisiva nel salvare la vita della bambina, i Ricci e i Di Salvo potrebbero sancire una tregua: durerà?



Il secondo episodio della serata è "Un giorno tutto finisce". Paola è decisa a tornare ad Ancona; Sofia diventa così direttrice dell’Ipm, nonostante la contrarietà di Massimo. Pino viene messo in isolamento forzato dopo il brutto litigio avvenuto con Diego. Nadzita e Filippo, intanto, si mettono nei guai con due individui per un episodio legato alla droga. Attraverso alcuni flashback scopriamo i motivi che hanno portato Milos all'arresto; il ragazzo, intanto, appare sempre più legato a Luigi. Edoardo intanto dice a Teresa che sta per sposare Carmela. Anche durante le nozze, è evidente che il suo cuore continua a battere per Teresa e, in più, subito dopo il fatidico "sì" capisce di essere stato incastrato da Alfredo: durante un agguato Edoardo viene ferito alla schiena da una pallottola.

Dove vederlo in tv e in streaming (8 marzo 2023)

La quarta puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 8 marzo 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.