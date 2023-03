Mare fuori 3, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, mercoledì 15 marzo 2023, dalle 21.25, la penultima puntata stagionale di “Mare fuori”. Dopo l’addio di Paola, la nuova direttrice Sofia potrebbe prendere alcune discutibili decisioni. Edoardo è in pericolo e trova ospitalità da Liz, mentre Pino e Kubra fanno pace e si mettono alla ricerca di alcune verità sulla madre della ragazza.

Mare fuori 3, anticipazioni del 15 marzo 2023

Il primo episodio della serata (e nono stagionale) è “Le fasi dell’amore”. L'istituto vede il ritorno di Filippo: molti, a cominciare da Carmine, sono contenti di rivederlo, ma non tutti sembrano entusiasti.Sofia, nuova direttrice dell'Ipm, ha infatt tutta l'intenzione di ordinare il suo trasferimento a Milano. Mentre Silvia, in vacanza premio, ritrova con l'avvocato Alfredo l'armonia perduta, grazie all'intervento di Carmine Pino e Kubra seppelliscono l'ascia di guerra e fanno pace. Cardiotrap ritrova l'interesse per la musica e Valentina fa una promessa a Giulia. C'è però anche chi continua a vivere in uno stato d'incertezza: Carmela vive in costante tensione a causa di Edoardo. Quest'ultimo scappa dagli uomini di Don Salvatore e viene accolto da Liz. Massimo si mette sulle sue tracce e forse capisce dove si trova.

Nell'episodio dal titolo “Le regole dell’amicizia” - secondo della serata e decimo di questa stagione - l'arrivo di una lettera crea scompiglio tra molti personaggi: Dobermann e Micciarella si confrontano in modo violento con Milos: Cucciolo si rivela provvidenziale e il suo intervento evita di far precipitare la situazione. Dopo essersi riavvicinati, Pino aiuta Kubra a scavare nel passato di sua madre e di Beppe per scoprire delle inedite verità. Mentre Valentina aiuta Giulia a recarsi in uno studio di registrazione, Filippo e Cardiotrap provano ad aiutare Carmine, affranto per la distanza che si è venuta a creare tra lui e Rosa. Nel frattempo don Salvatore chiede aiuto ad Alfredo per ritrovare Edoardo. Quest'ultimo deve prendere delle decisioni e finisce con il chiedere aiuto alle persone che ritiene fidate.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 marzo 2023)

La quinta puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 15 marzo 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.