Mare fuori 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, dalle 21.25 su Rai 2 va in onda la seconda puntata della terza stagione di “Mare fuori”. Nei due episodi trasmessi, “Doppia vendetta” e “L’amore che salva”, Carmela dà ordini di introdurre nell’ IPM tre persone del clan Ricci. Carmine nel frattempo sventa un attacco dedito a fare fuori Rosa Ricci.

Mare fuori 3, anticipazioni del 22 febbraio 2023

La serata inizia con l'episodio dal titolo "Doppia vendetta". La trama vede un Edoardo determinato a vendicarsi di Mimmo. Pirucchio è l'incaricato ad agire secondo il suo volere: deve uccidere ‘o Cherubino altrimenti la sua famiglia rischia la pelle. Mimmo riceverà però l’ordine di Donna Wanda a non creare difficoltà e agitazioni per Rosa. Quest'ultima, come abbiamo compreso la scorsa settimana, è per Carmine una minaccia concreta. Mentre Filippo e Naditza si ritrovano senza più denaro, Carmela ha dato indicazioni a Salvo (cugino di Edoardo) di introdurre nell’ IPM tre persone pronte ad agire per suo conto e meritevoli di entrare nel clan Ricci.

Il secondo episodio della serata ha come titolo "L’amore che salva", Mentre Mimmo è pronto ad agire secondo gli ordini di Wanda, Carmine deve scampare gli attacchi attuati dalla madre e salvaguardare Rosa. Pirucchio è in crisi perché non sa se obbedire a Edoardo o ribellarsi. Nel frattempo i tre nuovi arrivati provocheranno una rissa, mentre vediamo che nel passato di Luigi c'è stato un amore con un ragazzo, Matteo, e che con lui era in procinto di partire verso Berlino. Nell'istitutoarriva anche una nuova educatrice: Sofia Durante.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 febbraio 2023)

La seconda puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 22 febbraio 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.