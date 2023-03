Mare fuori 3, stasera in tv la sesta e ultima puntata: le anticipazioni

L'ultima puntata di “Mare fuori” va in onda oggi, mercoledì 22 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 2. Sono ore palpitanti per conoscere il destino di Edoardo, in ospedale in bilico tra vita e morte. Carmela accusa Don Salvatore di essere il responsabile dell'accaduto. Rosa Ricci deve prendere una decisione definitiva: obbedire al suo cuore o seguire le indicazioni del padre?

Mare fuori 3, anticipazioni del 22 marzo 2023

"Un amicizia è per sempre" è il titolo del primo episodio di questa sera. C'è grande tensione a causa del destino di Edoardo: dopo essere stato sparato la sua vita è appesa su un filo. La madre del ragazzo e Carmela sono affrante e anche Liz è adesso pentita per averlo ospitato in casa. Carmela crede che il colpevole sia Don Salvatore e chiede conferma a Rosa Ricci, ma quest'ultima non gradisce il colloquio e accusa la moglie di Edoardo di essere un'ingrata. Mentre Teresa giunge in ospedale per dare, come può, una mano per sostenere Edoardo, Kubra apprende tutta la verità su Beppe. Alfredo attende Silvia, che ha appena ottenuto la scarcerazione. Rosa Ricci è sempre più tormentata dal suo dubbio: continuare ad amare incondizionatamente Carmine o ascoltare una volta per tutte le indicazioni del padre?

Il secondo episodio della serata (e dodicesimo stagionale), "La scelta", chiude l'annata della serie. Carmine passa un bigliettino a Rosa, che lo nasconde immediatamente dallo sguardo indiscreto degli altri. Mentre le condizioni di Edoardo continuano a essere profondamente critiche, Carmela e Teresa si confrontano, dando vita ad un acceso scontro. Liz viene invece punita per aver dato il suo aiuto al ragazzo. Beppe deve comunicare a Kubra che Latifah ha perso la vita, mentendole però però sulle circostanze dell'accaduto. Filippo viene trasferito a Milano, in un carcere minorile del posto. Luigi e Milos si baciano sotto la doccia, ignari della presenza di Raffaele, che li osserva sconcertato. Rosa e Salvatore si recano in ospedale a trovare Edoardo, ma Carmela è indignata per la presenza dell'uomo, che non ha fornito a Edoardo la protezione promessa, tradendolo. Rosa comincia a pensare che Don Salvatore abbia realmente torto. Carmine ha un confronto con la madre: è arrivato il momento di parlarle di Rosa Ricci. Nel frattempo all' IPM arriva una ragazza misteriosa.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 marzo 2023)

La sesta e ultima puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 22 marzo 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.