Mare fuori 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La terza puntata stagionale di “Mare fuori” va in onda oggi, mercoledì 1° marzo 2023, dalle 21.25 su Rai 2. Forti emozioni ed alcuni destini segnati: Filippo e Nadzita sono in fuga; Kubra non è intenzionata a perdonare la madre; stufa del comportamento di Rosa, che non riesce ad attaccare Carmine, Viola decide di compiere un gesto definitivo.

Mare fuori 3, anticipazioni del 1° marzo 2023

Nel primo episodio della serata, "L'amore non esiste", Mimmo è sempre più deciso a confessare l'assassinio di Gaetano, ma intanto con Edoardo è guerra aperta. Filippo e Nadzita, ancora in fuga, un giorno incontrano Carmine, che sta beneficiando di un permesso. Si tratta di un emozionante ricognizione tra tre amici da tempo non uniti. Al contrario, Gemma e Cardiotrap vedono sgretolarsi man mano il loro rapporto: non soltanto per la vicenda legata a Fabio, ma per un allontanamento che potrebbe essere vicino e definitivo. Latifah è invece provata dalla distanza da Kubra ma quest'ultima è a sua volta determinata a non volere a che fare più nulla con la madre. Paola nel frattempo deve fare i conti con la nuova educatrice, Rosa incontra suo padre e Silvia riconosce l'avvocato che ha provocato il suo arresto.



Il titolo del secondo episodio della serata è "L'età dell'innocenza". Mimmo continua ad avere sensi di colpa per aver ucciso Gaetano. Massimo comincia a sospettare e chiede a Carmine di parlargli: quest'ultimo dovrà spiegare all'assassino che vuotare il sacco gli darebbe un senso di liberazione. Pur volendo tenerla a sé distante, spinta anche da Pino, Kubra decide di scrivere una lettera alla madre. Intanto continua la fuga di Filippo e Nadzita, che devono però fare i conti con un problema: il denaro limitato. Nel frugare nei loro zaini trovano però un regalo di Carmine. In un intenso crescendo Viola, stanca di Rosa, decide di compiere un gesto estremo: tra le sue braccia c'è però anche la piccola e innocente Futura.

Dove vederlo in tv e in streaming (1° marzo 2023)

La terza puntata di "Mare fuori 3" va in onda mercoledì 1° marzo 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.