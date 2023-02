Mare fuori 4: anticipazioni, cast e quando esce la quarta stagione

Ovunque, ormai, si parla di “Mare fuori”: un successo straordinario, chiacchieratissimo in rete e protagonista, oltre che su Rai 2, sulla piattaforma RaiPlay, dove raggiunge dei numeri record. In pieno ciclone “Mare fuori 3” si parla già della quarta annata: si farà? E quando andrà in onda? Scopriamo qualcosa in più.

Mare fuori 4: tutto quello che sappiamo

Cominciato nel 2020 quasi in sordina su Rai 2, quando nel 2022 “Mare fuori” sbarcò su Netflix diventò in breve tempo uno straordinario fenomeno, guadagnandosi la fama di culto anche tra i più giovani. La terza stagione della serie è stata distribuita in anteprima su RaiPlay ed è, dal 15 febbraio 2023, in onda su Rai 2.

Eppure si guarda già al futuro, con una domanda di rito d’obbligo: la quarta stagione si farà? Ebbene, “Mare fuori 4” è stato già messo in cantiere. La prossima stagione dovrebbe essere girata dal prossimo maggio (o giugno). Se tutto va secondo le aspettative, le nuove puntate potrebbero essere trasmesse nel corso della primavera del 2024 o, comunque, entro l’autunno dello stesso anno.

Anche se “Mare fuori 4” non ha ancora un cast ufficiale, il regista Ivan Silvestrini si è lanciato in una indiscrezione, confermando già da ora la presenza dell’attrice Maria Esposito, protagonista della terza stagione con il personaggio di Rosa Ricci. In attesa di scoprire il destino del personaggio di Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), dovrebbero restare invece fuori dalle future trame i personaggi di Filippo Ferrari, Nadzita e Gemma.