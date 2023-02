Mare Fuori: il caso dei finali diversi e il ritorno di Ciro Ricci, come stanno le cose

La decisione della Rai di pubblicare tutte le nuove puntate della terza stagione di Mare Fuori prima su RaiPlay e solo in seguito su Rai 2 sta creando non poco dibattito sui social. Il perché di tale scelta è chiaro: andare a raggiungere un numero maggiore di utenti, soprattutto i più giovani che sono abituati a guardare le serie tv tutte d'un fiato (sulle piattaforme infatti le stagioni vengono caricate, quasi sempre, in blocco e solo alcune hanno adottato la pubblicazione settimanale).

Per questo motivo chi ha deciso di seguire Mare Fuori tramite la programmazione tv ogni giorno deve cercare di non intercettare spoiler o peggio ancora le informazioni sul finale. E proprio sul finale è nata una vera e propria discussione. Da qui in poi spoiler.

Mare Fuori: il ritorno di Ciro Ricci e la questione "finali diversi"

Secondo una delle teorie il finale caricato su RaiPlay sarà diverso da quello che sarà messo in onda in tv. Il dubbio a molti è nato dopo che è circolata una foto che ritrae Ciro Ricci sul set della scena finale: il personaggio, interpretato dall'attore Giacomo Giorgio, è morto alla fine della prima stagione, ma sia nella seconda che nella terza continua ad essere presente tramite i flashback. Secondo alcuni la foto starebbe ad indicare che Ciro potrebbe tornare proprio alla fine, smentendo quindi la sua morte, e diventando una delle persone coinvolte nella sparatoria (nella quale già sappiamo che non è morta Rosa, come anticipato dal regista Ivan Silvestrini su Instagram, e in cui l'unico ferito sarà Don Salvatore Ricci, suo padre).

Secondo Davide Maggio sarebbero stati girati due finali per la terza stagione: uno con Ciro e uno senza. La produzione avrebbe poi optato per quello senza Ciro. Secondo Vanity Fair invece la foto che ha alimentato le teorie di un finale diverso sarebbe il risultato di alcune riprese, forse un nuovo flashback, e quindi la produzione non avrebbe mai pensato ad un possibile ritorno di Ricci.

In merito alla questione se in tv saranno mandati in onda, o meno, dei minuti in più in cui si vede la sparatoria la risposta è no. È improbabile che la produzione abbia preso questa decisione anche perché sarebbe in netto contrasto con la scelta di raggiungere un pubblico più giovane tramite RaiPlay.

Secondo altre indiscrezioni, pubblicate da Davide Maggio, Filippo e Naditza non ci saranno nella quarta stagione come neanche Carolina Crescentini.

Sui social, soprattutto TikTok, si possono trovare numerosi contenuti che parlano del perché Ciro Ricci potrebbe essere ancora vivo e proprio questi video stanno alimentando le speranze dei fan di poter rivedere il personaggio nella quarta stagione.

