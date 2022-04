Il Maresciallo Fenoglio diventa una serie tv con Alessio Boni: anticipazioni, quando inizia, cast

Il Maresciallo Fenoglio, il personaggio letterario dei romanzi di Gianrico Carofiglio, sarà il protagonista di una nuova serie firmata Rai Fiction. La speranza dei vertici di Viale Mazzini, naturalmente, è quella di replicare il sorprendente successo del Commissario Ricciardi, creato dalla penna di Maurizio de Giovanni e poi diventato amatissimo sul piccolo schermo grazie all’omonima fiction in onda dal 2021.

Alessio Boni sarà il Maresciallo Fenoglio: la trama

Rai Fiction ha in programma diverse novità del palinsesto televisivo della stagione 2022-2023. Tra di esse spicca proprio Il Maresciallo Fenoglio, interpretato da Alessio Boni, le cui riprese dovrebbero partire la prossima estate. Ad annunciare l’ingaggio dell’attore lombardo - impegnato di recente nel film Netflix Yara - e le tempistiche della serie è stata la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, durante la 13esima edizione del Bari International Film Festival: «Sarà Alessio Boni a dare il volto al maresciallo Fenoglio - ha detto - Siamo ancora alla preparazione. Puntavamo al set ad aprile, ma ci vorrà ancora un po' più di tempo. Diciamo che a giugno-luglio partiamo»

Le anticipazioni della serie tv

Scritti da Gianrico Carofiglio, i libri dedicati al Maresciallo Fenoglio rappresentano uno dei principali successi editoriali degli ultimi anni in Italia. Il protagonista delle vicende è Pietro Fenoglio, Maresciallo dei Carabinieri: piemontese di mezza età, l'uomo lavora a Bari ed è coinvolto di volta in volta in intricati delitti e complesse indagini. Finora Alessio Boni è l’unico punto fermo della fiction, mentre il resto del cast è ancora in via di definizione. La stagione d’apertura sarà composta da 8 episodi.

I libri di Carofiglio

I libri da cui saranno tratte le prime puntate della serie sono: “Una mutevole verità”, “L’estate fredda” e “La versione di Fenoglio”, pubblicati da Einaudi tra il 2014 e il 2019. Il regista della fiction è Alessandro Casale; la sceneggiatura è firmata dallo stesso Gianrico Carofiglio, Antonio Leotti, Doriana Leondeff e Oliviero Del Papa.

Quando va in onda la fiction Il maresciallo Fenoglio

Il maresciallo Fenoglio non ha ancora una data di messa in onda ufficiale; la serie dovrebbe essere proposta in prima tv nel periodo invernale, presumibilmente a inizio 2023.